Шланговый провод трапецеидальная резьба, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-разъем для барабана

Допущен к использованию в пищевой сфере, шланг высокого давления длиной 15 м (DN 6) AVS для фиксации на барабане для шланга, разъемом EASY!Lock, и серой оболочкой, не оставляющей следов.

Спецификации

Технические характеристики

ID ( ) DN 6
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 250
Длина (м) 15
Соединительная резьба 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-разъем для барабана
Вес (с упаковкой) (кг) 2,7