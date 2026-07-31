Шланговый провод трапецеидальная резьба, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-разъем для барабана
Допущен к использованию в пищевой сфере, шланг высокого давления длиной 15 м (DN 6) AVS для фиксации на барабане для шланга, разъемом EASY!Lock, и серой оболочкой, не оставляющей следов.
Спецификации
Технические характеристики
|ID ( )
|DN 6
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|250
|Длина (м)
|15
|Соединительная резьба
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS-разъем для барабана
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,7