Сменная насадка Home & Garden для вращающейся моечной щетки, черная щетина которой жестче прозрачной щетины насадки Universal, облегчает удаление стойких загрязнений. Эта насадка прекрасно подходит для очистки каменных, металлических или полимерных поверхностей, нечувствительных к механическим воздействиям. Она совместима с вращающейся моечной щеткой WB 120 и предшествующей моделью щетки WB 100.