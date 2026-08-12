Сменное быстрозарядное устройство для WV 6

Запасное быстрозарядное устройство для аккумуляторного стеклоочистителя WV 6 или WV 7, обеспечивающее ускоренный заряд аккумулятора.

С помощью сменного быстрозарядного устройства аккумуляторные пылесосы для окон Kärcher WV 6 и WV 7 можно заряжать в кратчайшие сроки.

Особенности и преимущества
Подходит к моделям WV 6 и WV 7
  • Быстрозарядное устройство является запасной частью для WV 6.
Быстрая зарядка аккумулятора
  • Аппарат снова готов к работе за короткое время.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет Черный
Вес (кг) 0,05
Вес (с упаковкой) (кг) 0,103
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 29 x 122 x 114