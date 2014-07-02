Сменные стяжки для оконного пылесоса
Запасные стяжки (280 мм) для всасывающей насадки оконного пылесоса.
Чтобы восстановить эффективную работу аккумуляторного стеклоочистителя, гарантирующую тщательный сбор влаги с любых гладких поверхностей, достаточно лишь заменить износившиеся стяжки новыми (длиной 280 мм).
Особенности и преимущества
Силиконовые стяжки
- Уборка без капель и грязных разводов
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,035
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,056
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|280 x 5 x 45
Совместимая техника
Области применения
- Гладкие поверхности
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Душевая кабина / ванна
- Рабочие поверхности на кухне
- Конденсат
- Солнечные батареи / Балконные электростанции