Сменные стяжки для WV 6 (170 мм)
Для замены стяжек (170 мм) на аккумуляторном оконном пылесосе WV 6. Для безупречного результата очистки.
Стяжки (170 мм) для аккумуляторного оконного пылесоса WV 6 легко и удобно меняются на новые и всегда гарантируют безупречную чистоту на любых гладких поверхностях - без потеков и капель воды.
Особенности и преимущества
Стяжка Xtra!Flex®
- Силиконовая стяжка Xtra!Flex® с инновационной технологией делает чистку еще более универсальной – идеально для использования вблизи пола и кромок.
- Длинная силиконовая стяжка выполняет очистку за один проход, делая тем самым аккумуляторный оконный пылесос еще более гибким.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,03
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,051
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|170 x 30 x 24
Области применения
- Решетчатые окна
- Гладкие поверхности
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Душевая кабина / ванна
- Рабочие поверхности на кухне
- Конденсат
- Солнечные батареи / Балконные электростанции