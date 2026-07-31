Сменные стяжки для WV 6 (170 мм)

Для замены стяжек (170 мм) на аккумуляторном оконном пылесосе WV 6. Для безупречного результата очистки.

Стяжки (170 мм) для аккумуляторного оконного пылесоса WV 6 легко и удобно меняются на новые и всегда гарантируют безупречную чистоту на любых гладких поверхностях - без потеков и капель воды.

Особенности и преимущества
Стяжка Xtra!Flex®
  • Силиконовая стяжка Xtra!Flex® с инновационной технологией делает чистку еще более универсальной – идеально для использования вблизи пола и кромок.
  • Длинная силиконовая стяжка выполняет очистку за один проход, делая тем самым аккумуляторный оконный пылесос еще более гибким.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет Желтый
Вес (кг) 0,03
Вес (с упаковкой) (кг) 0,051
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 170 x 30 x 24
Области применения
  • Решетчатые окна
  • Гладкие поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Душевая кабина / ванна
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Конденсат
  • Солнечные батареи / Балконные электростанции