Сменные стяжки для WV 6 (28 0мм)
Для безупречного результата очистки: сменные стяжки (280 мм) для аккумуляторного оконного пылесоса WV 6.
Просто замените стяжки (280 мм), и аккумуляторный оконный пылесос WV 6 снова гарантирует безупречный результат на любых гладких поверхностях - без капель и потеков воды.
Особенности и преимущества
Стяжка Xtra!Flex®
- Силиконовая стяжка Xtra!Flex® с инновационной технологией делает чистку еще более универсальной – идеально для использования вблизи пола и кромок.
- Длинная силиконовая стяжка выполняет очистку за один проход, делая тем самым аккумуляторный оконный пылесос еще более гибким.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,05
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,07
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|280 x 30 x 24
Области применения
- Гладкие поверхности
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Душевая кабина / ванна
- Рабочие поверхности на кухне
- Конденсат
- Солнечные батареи / Балконные электростанции