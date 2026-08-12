Сменный фильтр Hy-Protect

Ультрафильтр Hy-Protect выполняет функцию третьей ступени в 4-ступенчатой концепции фильтрации, реализованной в системе фильтрации воды WPC 120 UF.

Ультрафильтр Hy-Protect надежно задерживает частицы размерами > 0,1 мкм, включая бактерии, вирусы и микроскопические полимерные частицы. Он выполняет функцию третьей ступени в концепции 4-ступенчатой фильтрации, реализованной в системе фильтрации воды Kärcher WPC 120 UF.

Спецификации

Технические характеристики

Вес (без аксессуаров) (кг) 0,42
Вес (с упаковкой) (кг) 0,513
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 71 x 71 x 272
Совместимая техника
Области применения
  • Питьевая вода