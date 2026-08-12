Сменный фильтр Pre-Pure-Filter

Фильтр Pre-Pure выполняет функции первой и второй ступеней в 4-ступенчатой концепции фильтрации, реализованной в системе фильтрации воды WPC 120 UF.

Фильтр Pre-Pure, представляющий собой комбинацию полипропиленового и угольного фильтров, надежно удаляет из воды частицы относительно крупных размеров (> 5 мкм), тяжелые металлы и хлор. Этот фильтр выполняет функции первой и второй ступеней в концепции 4-ступенчатой фильтрации, реализованной в системе фильтрации воды Kärcher WPC 120 UF.

Спецификации

Технические характеристики

Вес (без аксессуаров) (кг) 0,46
Вес (с упаковкой) (кг) 0,548
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 71 x 71 x 272
Совместимая техника
Области применения
  • Питьевая вода