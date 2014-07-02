Сменный комплект для гладильной доски

Хлопковое покрытие для гладильной доски AB 1000. Идеально для получения превосходных результатов глажения.

Специальная комбинация хлопка и пенопласта, обладает высокой воздухопроницаемостью, гарантирует улучшенное увлажнение белья паром. Подходит для гладильной доски AB 1000.

Особенности и преимущества
Высококачественные материалы
  • Разглаживание складок
  • Оптимальная пара и воздухопроницаемость
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,14
Вес (с упаковкой) (кг) 2,9
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1200 x 380 x 5