С помощью соединительного адаптера насос с внутренней резьбой можно быстро и безопасно подключить к водопроводу с внутренней резьбой - как на стороне всасывания, так и на стороне нагнетания. Идеально подходит для резьбовых соединений G1 (33,3 мм) - G1 (33,3 мм). На одной стороне адаптера имеется стандартная резьба G1 с осевым уплотнением; с другой стороны, имеется стандартная резьба G1 с принципом радиального уплотнения. Аксессуары PerfectConnect обеспечивают исключительно простую сборку и высокую надежность уплотнения, что гарантирует бесперебойную работу насоса. Таким образом, аксессуары других производителей, а также старые аксессуары Kärcher можно подключать к насосам Kärcher по принципу радиального уплотнения. Кроме того, принадлежности для радиального уплотнения из серии PerfectConnect от Kärcher можно подключить ко всем обычным насосам с осевым уплотнением.