Соединительный элемент может использоваться для подключения насосов (вакуумонепроницаемое соединение) на стороне всасывания к 1-дюймовым полиэтиленовым трубам без резьбы - идеально подходит для использования воды из альтернативных источников воды, таких как цистерны или колодцы, для стиральной машины, смывки туалета или полива сада. Внешнюю резьбу G1 можно использовать для подключения имеющихся в продаже всасывающих комплектов с резьбой G1. Соединения PerfectConnect удобны в использовании. Для обеспечения бесперебойной работы насосов.