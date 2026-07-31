Сопловой комплект, 750–1000 л/ч

Для аппаратов серии HD/HDS с производительностью 750 - 1000 л/ч. Включает сопловую насадку, мощное сопло высокого давления и резьбовое соединение.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба M22 x 1,5
Вес (с упаковкой) (кг) 0,185