Сопловой комплект, 750–1000 л/ч
Для аппаратов серии HD/HDS с производительностью 750 - 1000 л/ч. Включает сопловую насадку, мощное сопло высокого давления и резьбовое соединение.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,185
Совместимая техника
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA (с автоматическим барабаном для шланга)
- HDS 8/18-4CX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/20-4 М Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- Инжектор для моющего средства для высокого давления