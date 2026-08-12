С помощью мощного ножа для триммера можно легко удалять мох и сорную растительность даже в местах, которые невозможно обрабатывать газонокосилкой. Стартовый комплект включает держатель лезвий и 10 лезвий, легко заменяемых без применения инструментов. Нож может использоваться во всех аккумуляторных триммерах Kärcher с напряжением питания 18 и 36 В.