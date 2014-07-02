Струйная трубка, 1050 мм, поворотная, 1050 мм, поворотная

Трубка 1050 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением.

Трубка 1050 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением.

Спецификации

Технические характеристики

Макс. рабочее давление (бар) 300
Длина (мм) 1050
Температура (°C) макс. 155
Соединительная резьба M22 x 1,5
Рукоятка поворотная
Вес (с упаковкой) (кг) 0,955