Струйная трубка, 1050 мм, поворотная

Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.

Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.

Спецификации

Технические характеристики

Макс. рабочее давление (бар) 300
Длина (мм) 1050
Температура (°C) макс. 155
Соединительная резьба EASY!Lock
Рукоятка поворотная
Вес (с упаковкой) (кг) 1

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