Струйная трубка
Удлинительная трубка для увеличения радиуса действия аппарата на 0,4 м. Обеспечивает легкую и эффективную очистку труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher системы Handheld.
Удлинительная трубка предназначена для соединения аппарата среднего давления Kärcher с принадлежностями системы Handheld, оснащенными разъемом Quick Connect. Она облегчает выполнение работ и благодаря увеличению расстояния до пользователя обеспечивает ему защиту от разлетающихся брызг воды. Удлинительная трубка совместима с аппаратами среднего давления Kärcher и может использоваться только в сочетании с принадлежностями системы Handheld с разъемом Quick Connect, например струйной трубкой MJ 24 Handheld.
Особенности и преимущества
Присоединение аксессуаров для аппаратов Kärcher KHB и OC 6-18 при помощи разъема Quick Connect
- Удобство работы и защита пользователя от брызг воды.
Цветовая кодировка байонетного разъема
- Четкое отличие от принадлежностей для аппаратов высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,137
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,208
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|384 x 40 x 37