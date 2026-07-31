Удлинительная трубка предназначена для соединения аппарата среднего давления Kärcher с принадлежностями системы Handheld, оснащенными разъемом Quick Connect. Она облегчает выполнение работ и благодаря увеличению расстояния до пользователя обеспечивает ему защиту от разлетающихся брызг воды. Удлинительная трубка совместима с аппаратами среднего давления Kärcher и может использоваться только в сочетании с принадлежностями системы Handheld с разъемом Quick Connect, например струйной трубкой MJ 24 Handheld.