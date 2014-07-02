Струйная трубка, 840 мм, поворотная, 840 мм, поворотная
Трубка 840 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением.
Трубка 840 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. рабочее давление (бар)
|300
|Длина (мм)
|840
|Температура (°C)
|макс. 155
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Рукоятка
|поворотная
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,895