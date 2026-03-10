Струйная трубка ﻿Multi «3 в 1» MJ 145 для аппаратов K 5 (Premium ) FC Plus и Smart Control

Универсальное решение от Kärcher: струйная трубка Multi «3 в 1» для минимоек K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus и K 5 Premium Full Control Plus (начиная с 2017 г. выпуска).

Вид струи теперь можно менять, не заменяя для этого струйную трубку: трубка Multi «3 в 1» позволяет легко переключаться между плавно регулируемой веерной струей высокого давления, роторной струей и струей для нанесения чистящего средства. Для этого достаточно простого поворота трубки, а подходящее давление быстро и легко устанавливается при помощи кнопок на пистолете. Универсальная струйная трубка Multi «3 в 1» подходит к аппаратам высокого давления Kärcher K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus и K 5 Premium Full Control Plus (начиная с 2017 г. выпуска).

Особенности и преимущества
Полный контроль в обеих руках
  • Плавная регулировка давления при помощи интеллектуального пистолета.
Замена трубки без усилий
  • Просто поверните струйную трубку для того, чтобы выбрать правый режим
Три типа распыления в одной трубке
  • Подача чистящего средства, вращающаяся форсунка и плавно регулируемая плоская струя высокого давления - для безупречной работы.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,472
Вес (с упаковкой) (кг) 0,56
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 445 x 63 x 63

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Изгороди
