Универсальная струйная трубка MJ 24 Handheld формирует струи 5 видов: точечную, веерную, промывочную, аэрозольную и леечную. Благодаря этому она подходит для решения самых разнообразных задач. Выбор струи производится простым поворотом головки с соплами. Разъем Quick Connect позволяет быстро и легко производить замену принадлежностей системы Handheld одной рукой. Струйная трубка MJ 24 Handheld совместима с аппаратами среднего давления Kärcher. Для ее применения требуется удлинительная трубка Handheld.