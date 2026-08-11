Струйная трубка ﻿Multi «5 в 1» MJ 24

Универсальная струйная трубка для ручного аппарата среднего давления Kärcher, формирующая струи 5 видов: точечную, веерную, промывочную, аэрозольную и леечную. Удобно переключается поворотом головки с соплами.

Универсальная струйная трубка MJ 24 Handheld формирует струи 5 видов: точечную, веерную, промывочную, аэрозольную и леечную. Благодаря этому она подходит для решения самых разнообразных задач. Выбор струи производится простым поворотом головки с соплами. Разъем Quick Connect позволяет быстро и легко производить замену принадлежностей системы Handheld одной рукой. Струйная трубка MJ 24 Handheld совместима с аппаратами среднего давления Kärcher. Для ее применения требуется удлинительная трубка Handheld.

Особенности и преимущества
Струйная трубка 5-в-1
  • Пять различных типов струй в одной трубке.
Экономия времени
  • Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Чистка и полив в одном
  • Не требуется переходить к применению садового шланга с распылителем.
Точечная струя
  • Очистка швов, щелей и узких зазоров, а также удаление пятен и грязи.
Веерная струя
  • Очистка поверхностей и предметов.
Струя для ополаскивания
  • Смывание свежей грязи.
Водяной туман
  • Очистка растений от пыли или пыльцы струей низкого давления.
Прямая струя
  • Полив растений.
Адаптер Quick Connect
  • Простая и быстрая замена.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,103
Вес (с упаковкой) (кг) 0,141
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 70 x 58 x 60
Совместимая техника
Области применения
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Детские игрушки / машины / беговелы
  • Для цветочных горшков.
  • Для очистки листьев
  • Полив растений
Принадлежности