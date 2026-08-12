Струйная трубка Multi сочетает четыре типа струи в одном узле: точечную, веерную, аэрозольную и воронкообразную, что делает ее универсальным решением для различных задач очистки. Многопозиционная конструкция позволяет мгновенно менять тип струи без необходимости замены насадки - просто поворачивая регулятор на головке трубки. Байонетный разъем обеспечивает быстрое и удобное подключение других принадлежностей. Струйная трубка Multi полностью совместима со всеми моделями OC 3 и OC 4.