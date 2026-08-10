Идеальная альтернатива аппарату высокого давления без функции Servo Control: струйная трубка PowerControl 027 с запатентованным контуром мощного сопла, увеличивающим мощность очистки на 40 %, обеспечивает плавную регулировку давления, доступную на рукоятке. Это позволяет точно адаптировать мощность к конкретной задаче прямо в процессе работы. А встроенный режим низкого давления позволяет наносить чистящее средство. Чтобы добиться еще более совершенного результата, можно использовать функцию регулировки положения струи, обеспечивающую оптимальный рабочий угол.