Струйная трубка PowerControl 034

Струйная трубка PowerControl с соплом размера 034 позволяет плавно регулировать давление прямо на рукоятке и, тем самым, точно адаптировать мощность к конкретной задаче.

Струйная трубка PowerControl 034 позволяет плавно регулировать мощность очистки аппарата высокого давления в зависимости от конкретной выполняемой задачи. Неважно, хотите вы увеличить или уменьшить давление: запатентованный контур мощного сопла увеличивает эффективность очистки примерно на 40 %. Переключатель регулировки давления расположен прямо на рукоятке и отличается простым управлением. Кроме этого, предусмотрен режим низкого давления для нанесения чистящего средства и функция регулировки положения струи для правильного выбора рабочего угла.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Цвет антрацит
Вес (с упаковкой) (кг) 1,15

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Запчасти для Струйная трубка PowerControl 034

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