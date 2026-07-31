Благодаря запатентованному мощному контуру сопла Kärcher, увеличивающему мощность очистки прим. на 40 %, струйная трубка PowerControl 038 является отличной альтернативой аппаратам с функцией Servo Control. Вы можете легко адаптировать мощность очистки к конкретной выполняемой задаче с помощью функции плавной регулировки давления и при этом не прерывать работу. Для нанесения чистящего средства специально предусмотрен режим низкого давления, а оптимальный рабочий угол выбирается с помощью встроенной функции регулировки положения струи. Переключатель расположен прямо на рукоятке и отличается простым и легким управлением.