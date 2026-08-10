Струйная трубка PowerControl 042

Струйная трубка PowerControl с соплом размера 042 позволяет плавно регулировать давление прямо на рукоятке и, тем самым, точно адаптировать мощность к конкретной задаче.

Высокое или низкое в соответствии с потребностью: функция плавной регулировки давления струйной трубки PowerControl 042 позволяет оптимально адаптировать мощность очистки к конкретной выполняемой задаче, не прерывая работу. Регулировка легко осуществляется с помощью эргономичного переключателя, расположенного прямо на рукоятке. Дополнительную оптимизацию обеспечивает запатентованный контур мощного сопла, увеличивающий мощность очистки примерно на 40 %. Специальный режим низкого давления позволяет наносить чистящее средство, а инновационная функция регулировки положения струи – легко регулировать рабочий угол.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Цвет антрацит
Вес (с упаковкой) (кг) 1,1

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