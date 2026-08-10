Струйная трубка TR 1050mm with package, 1050 мм
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (мм)
|1050
|Температура (°C)
|макс. 155
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,955
Совместимая техника
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4St
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic (с ручным барабаном и грязевой фрезой в стандартной комплектации)
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (с грязевой фрезой)
- HD 6/15 M Pu (St)