Струйная трубка Vario-Power, K2
Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки. Идеально подходит для чистки небольших территорий вокруг дома и в саду. Применяется со всеми бытовыми аппаратами высокого давления Kärcher серии К2.
Особенности и преимущества
Плавная регулировка
- Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Низкое давление для нанесения моющего средства
- Плавная регулировка давления - от низкого (для подачи моющего средства) до высокого
Экономия времени
- Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,148
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,202
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|445 x 42 x 42
Области применения
- Мойка автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Фасады
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Очистка дорожек
- Изгороди
