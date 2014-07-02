Струйная трубка Vario-Power, K2

Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.

Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки. Идеально подходит для чистки небольших территорий вокруг дома и в саду. Применяется со всеми бытовыми аппаратами высокого давления Kärcher серии К2.

Особенности и преимущества
Плавная регулировка
  • Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Низкое давление для нанесения моющего средства
  • Плавная регулировка давления - от низкого (для подачи моющего средства) до высокого
Экономия времени
  • Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,148
Вес (с упаковкой) (кг) 0,202
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 445 x 42 x 42
Совместимая техника
Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Фасады
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Очистка дорожек
  • Изгороди
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
