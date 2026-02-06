Струйная трубка Vario Power VP 120 для К 2 - К 3
Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника. Идеально подходит для чистки небольших участков вокруг дома и в саду, например, стен, дорожек, заборов и автомобилей. Подходит для всех моек высокого давления Керхер классов К 2 - К3.
Особенности и преимущества
Плавная регулировка
- Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Режим низкого давления для подачи чистящих средств
- Безупречная регулировка давления - от низкого для подачи чистящего средства до высокого
Экономия времени
- Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,143
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,194
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|448 x 45 x 45
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Области применения
- Мойка автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Фасады
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Очистка дорожек
- Изгороди
