Сумка с принадлежностями для владельцев домашних животных

Идеальное дополнение к аппаратам низкого давления Kärcher: сумка с принадлежностями для владельцев домашних животных включает практичные аксессуары, разработанные специально для мытья собак.

Превосходное решение для владельцев собак: сумка с оптимально сочетающимися с аппаратами низкого давления Kärcher OC 3 и OC 4 аксессуарами, позволяющими бережно и эффективно мыть домашних питомцев. Специально разработанная для этого щетка для чистки животных с силиконовыми массажными элементами очищает шерсть даже от стойкой грязи. Насадка с коническим соплом обеспечивает аккуратную, бережную очистку шерсти и лап. Пушистая микроволоконная салфетка хорошо впитывает влагу, вызывает у собак приятные ощущения и предотвращает образование неприятного запаха. Для аккуратного хранения аксессуаров используется входящая в комплект поставки сумка из водоотталкивающего текстильного материала, в которую можно также уложить другие принадлежности небольших размеров.

Особенности и преимущества
Сумка с принадлежностями для владельцев домашних животных: Моечная щетка для домашних животных
Моечная щетка для домашних животных
Специально разработанная щетка для ухода за животными с силиконовыми массажными элементами очищает шерсть даже от стойкой грязи.
Сумка с принадлежностями для владельцев домашних животных: Конусная форсунка
Конусная форсунка
Насадка с коническим соплом обеспечивает аккуратную, бережную очистку шерсти и сильно загрязнившихся лап.
Сумка с принадлежностями для владельцев домашних животных: Салфетка из микроволокна
Салфетка из микроволокна
Пушистая салфетка из микроволокна позволяет насухо вытереть собаку сразу после мытья. Микроволоконная салфетка хорошо впитывает влагу и предотвращает неприятный запах.
Отсек для принадлежностей
  • Из водоотталкивающего текстильного материала, допускающего машинную стирку – идеальное решение для путешествий.
  • Все принадлежности, а также и дополнительные аксессуары для мытья животных хранятся в одном месте.
  • Сумку в комбинации с аппаратом Kärcher OC 4 можно хранить в пустом баке для воды.
Спецификации

Технические характеристики

Состав текстильного материала 80% полиэстер, 20% полиамид
Цвет Черный
Вес (кг) 0,699
Вес (с упаковкой) (кг) 0,812
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 220 x 220 x 100
Области применения
  • Домашние животные / собаки
  • Велосипеды
  • Тенты / туристское снаряжение
  • Обувь / походные ботинки
  • Спортивный инвентарь (доски для серфинга, байдарки и т. д.)
  • Прогулочные коляски / детские машины
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Детские игрушки / машины / беговелы
  • Для цветочных горшков.