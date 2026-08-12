Превосходное решение для владельцев собак: сумка с оптимально сочетающимися с аппаратами низкого давления Kärcher OC 3 и OC 4 аксессуарами, позволяющими бережно и эффективно мыть домашних питомцев. Специально разработанная для этого щетка для чистки животных с силиконовыми массажными элементами очищает шерсть даже от стойкой грязи. Насадка с коническим соплом обеспечивает аккуратную, бережную очистку шерсти и лап. Пушистая микроволоконная салфетка хорошо впитывает влагу, вызывает у собак приятные ощущения и предотвращает образование неприятного запаха. Для аккуратного хранения аксессуаров используется входящая в комплект поставки сумка из водоотталкивающего текстильного материала, в которую можно также уложить другие принадлежности небольших размеров.