Сумка с принадлежностями для владельцев домашних животных
Идеальное дополнение к аппаратам низкого давления Kärcher: сумка с принадлежностями для владельцев домашних животных включает практичные аксессуары, разработанные специально для мытья собак.
Превосходное решение для владельцев собак: сумка с оптимально сочетающимися с аппаратами низкого давления Kärcher OC 3 и OC 4 аксессуарами, позволяющими бережно и эффективно мыть домашних питомцев. Специально разработанная для этого щетка для чистки животных с силиконовыми массажными элементами очищает шерсть даже от стойкой грязи. Насадка с коническим соплом обеспечивает аккуратную, бережную очистку шерсти и лап. Пушистая микроволоконная салфетка хорошо впитывает влагу, вызывает у собак приятные ощущения и предотвращает образование неприятного запаха. Для аккуратного хранения аксессуаров используется входящая в комплект поставки сумка из водоотталкивающего текстильного материала, в которую можно также уложить другие принадлежности небольших размеров.
Особенности и преимущества
Моечная щетка для домашних животныхСпециально разработанная щетка для ухода за животными с силиконовыми массажными элементами очищает шерсть даже от стойкой грязи.
Конусная форсункаНасадка с коническим соплом обеспечивает аккуратную, бережную очистку шерсти и сильно загрязнившихся лап.
Салфетка из микроволокнаПушистая салфетка из микроволокна позволяет насухо вытереть собаку сразу после мытья. Микроволоконная салфетка хорошо впитывает влагу и предотвращает неприятный запах.
Отсек для принадлежностей
- Из водоотталкивающего текстильного материала, допускающего машинную стирку – идеальное решение для путешествий.
- Все принадлежности, а также и дополнительные аксессуары для мытья животных хранятся в одном месте.
- Сумку в комбинации с аппаратом Kärcher OC 4 можно хранить в пустом баке для воды.
Спецификации
Технические характеристики
|Состав текстильного материала
|80% полиэстер, 20% полиамид
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,699
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,812
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|220 x 220 x 100
Области применения
- Домашние животные / собаки
- Велосипеды
- Тенты / туристское снаряжение
- Обувь / походные ботинки
- Спортивный инвентарь (доски для серфинга, байдарки и т. д.)
- Прогулочные коляски / детские машины
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Детские игрушки / машины / беговелы
- Для цветочных горшков.