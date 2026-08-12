Телескопическая рукоятка
Практичное дополнение: телескопическая рукоятка, быстро присоединяемая к аккумуляторным ножницам для травы, обеспечивает легкую и удобную обработку краев газонов.
Уход за газонами стал намного проще: благодаря телескопической рукоятке, длина которой регулируется в пределах от 74 до 116 см, не требуется наклоняться для того, чтобы подрезать траву по краям. Рукоятка совместима с аккумуляторными ножницами для травы GSH 2 Plus и GSH 4-4 Plus.
Особенности и преимущества
Простота монтажаБыстрая установка телескопической рукоятки благодаря беспроводному соединению.
Удобное изменение рабочей длиныПлавная регулировка рабочей высоты в зависимости от роста пользователя и выполняемой работы.
Изменение углового положения в пределах 180°Более аккуратная обработка краев газонов.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|серебряный
|Вес (кг)
|0,525
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,764
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|670 x 78 x 670
Области применения
- Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками