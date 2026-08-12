Уход за газонами стал намного проще: благодаря телескопической рукоятке, длина которой регулируется в пределах от 74 до 116 см, не требуется наклоняться для того, чтобы подрезать траву по краям. Рукоятка совместима с аккумуляторными ножницами для травы GSH 2 Plus и GSH 4-4 Plus.