Легко выполнять садовые работы даже на большой высоте: телескопический удлинитель для садовой аккумуляторной сабельной пилы PGS 4-18 и аккумуляторного сучкореза TLO 2-18 позволяет индивидуально регулировать рабочую высоту в диапазоне от 145 до 205 см и изменять рабочий угол в пределах 135°. С его помощью можно легко срезать высоко расположенные ветви и сучья.