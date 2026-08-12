Тележка с баком для воды WT 12
Тележка с баком для воды 12 л – отличное дополнение к отдельно приобретаемому аккумуляторному аппарату среднего давления OC 6-18, для которого она служит как источником воды, так и мобильным основанием.
Отсутствие водопровода – не проблема: тележка WT 12 с 12-литровым баком для воды позволяет доставить воду в любое место, где потребуется что-либо очистить, например, на площадку в лесу для мойки загрязненного велосипеда или в дальний уголок сада. Бак, установленный на больших колесах и снабженный выдвижной телескопической рукояткой, прекрасно дополняет аккумуляторный аппарат среднего давления OC 6-18, который можно приобрести отдельно. Такая тележка облегчает транспортировку аппарата и выполнение работ с ним. Бак можно заполнить дома и доставить к месту применения автомобилем. Резьбовая пробка надежно исключает вытекание из него воды.
Особенности и преимущества
Автономное мобильное решение для уборки
- Тележка с 12-литровым баком для воды позволяет производить уборку в пути даже при отсутствии возможности подключиться к водопроводу.
- Вмещаемого баком объема воды достаточно для очистки 3 – 5 сильнозагрязненных велосипедов или, например, нескольких садовых или туристических стульев.
- Бак можно удобно заполнить дома. Резьбовая пробка исключает вытекание из него воды.
Высочайшая мобильность благодаря большим колесам и эргономичной высоте рукоятки
- Большие колеса для удобной и безопасной транспортировки по бездорожью, садовым дорожкам, ступеням и лестницам.
- Алюминиевая телескопическая рукоятка выдвигается для удобной транспортировки и убирается для хранения с экономией места.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|3,286
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,266
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|306 x 322 x 586