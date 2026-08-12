Тележка с баком для воды WT 12

Тележка с баком для воды 12 л – отличное дополнение к отдельно приобретаемому аккумуляторному аппарату среднего давления OC 6-18, для которого она служит как источником воды, так и мобильным основанием.

Отсутствие водопровода – не проблема: тележка WT 12 с 12-литровым баком для воды позволяет доставить воду в любое место, где потребуется что-либо очистить, например, на площадку в лесу для мойки загрязненного велосипеда или в дальний уголок сада. Бак, установленный на больших колесах и снабженный выдвижной телескопической рукояткой, прекрасно дополняет аккумуляторный аппарат среднего давления OC 6-18, который можно приобрести отдельно. Такая тележка облегчает транспортировку аппарата и выполнение работ с ним. Бак можно заполнить дома и доставить к месту применения автомобилем. Резьбовая пробка надежно исключает вытекание из него воды.

Особенности и преимущества
Автономное мобильное решение для уборки
  • Тележка с 12-литровым баком для воды позволяет производить уборку в пути даже при отсутствии возможности подключиться к водопроводу.
  • Вмещаемого баком объема воды достаточно для очистки 3 – 5 сильнозагрязненных велосипедов или, например, нескольких садовых или туристических стульев.
  • Бак можно удобно заполнить дома. Резьбовая пробка исключает вытекание из него воды.
Высочайшая мобильность благодаря большим колесам и эргономичной высоте рукоятки
  • Большие колеса для удобной и безопасной транспортировки по бездорожью, садовым дорожкам, ступеням и лестницам.
  • Алюминиевая телескопическая рукоятка выдвигается для удобной транспортировки и убирается для хранения с экономией места.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Вес (кг) 3,286
Вес (с упаковкой) (кг) 4,266
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 306 x 322 x 586
Совместимая техника