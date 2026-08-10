Трехпозиционное сопло, 030
Тройная насадка 030 с ручным переключением сопла. Прочная, долговечная и не засоряется. Удобное переключение между высоким давлением точечной струей (0 °), веерной струей (25 °) или низким давлением веерной струи (40 °). Для аппаратов высокого давления с инжектором; низкого давления струи для удаления и применения моющего средства.
Тройная насадка 030 с ручным переключением сопла. Прочная, долговечная и не засоряется. Удобное переключение между высоким давлением точечной струей (0 °), веерной струей (25 °) или низким давлением веерной струи (40 °). Для аппаратов высокого давления с инжектором; низкого давления струи для удаления и применения моющего средства.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|300
|Размер сопла ( )
|30
|Температура (°C)
|макс. 80
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,317