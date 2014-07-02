Трехпозиционное сопло, 045

Трехпозиционное сопло с ручным переключением. Обеспечивает удобное изменение вида струи. В аппаратах с инжектором веерная струя низкого давления используется для всасывания и нанесения чистящего средства. Соединение M18 x 1,5.

Тройная насадка 045 с ручным переключением сопла. Прочная, долговечная и не засоряется. Удобное переключение между высоким давлением точечной струей (0 °), веерной струей (25 °) или низким давлением веерной струи (40 °). Для аппаратов высокого давления с инжектором; низкого давления струи для удаления и применения моющего средства. Разъем M 18 х 1,5.

Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 300
Размер сопла ( ) 45
Температура (°C) макс. 80
Соединительная резьба M 18
Вес (с упаковкой) (кг) 0,283
Совместимая техника
Запчасти для Трехпозиционное сопло, 045

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