Трехпозиционное сопло, 045
Трехпозиционное сопло с ручным переключением. Обеспечивает удобное изменение вида струи. В аппаратах с инжектором веерная струя низкого давления используется для всасывания и нанесения чистящего средства. Соединение M18 x 1,5.
Тройная насадка 045 с ручным переключением сопла. Прочная, долговечная и не засоряется. Удобное переключение между высоким давлением точечной струей (0 °), веерной струей (25 °) или низким давлением веерной струи (40 °). Для аппаратов высокого давления с инжектором; низкого давления струи для удаления и применения моющего средства. Разъем M 18 х 1,5.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|300
|Размер сопла ( )
|45
|Температура (°C)
|макс. 80
|Соединительная резьба
|M 18
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,283
Запчасти для Трехпозиционное сопло, 045
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