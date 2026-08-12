Трехпозиционное сопло, 055
Трехпозиционное сопло с ручным переключением. Обеспечивает удобное изменение вида струи. В аппаратах с инжектором веерная струя низкого давления используется для всасывания и нанесения чистящего средства. Соединение M18 x 1,5.
Трехпозиционное сопло с ручным переключением. Прочное, долговечное и нечувствительное к загрязнению. Обеспечивает удобное переключение между точечной (0°) и веерной (25°) струями высокого давления и веерной (40°) струей низкого давления. В аппаратах с инжектором веерная струя низкого давления используется для всасывания и нанесения чистящего средства. Соединение M18 x 1,5.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|300
|Размер сопла ( )
|55
|Температура (°C)
|макс. 80
|Соединительная резьба
|M 18
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,282
Запчасти для Трехпозиционное сопло, 055
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