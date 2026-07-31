Трубка для мойки шасси

С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления

С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления

Спецификации

Технические характеристики

Длина (мм) 700
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 1

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