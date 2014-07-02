Трубка для мойки шасси
С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления
С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (мм)
|700
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,72
Совместимая техника
Запчасти для Трубка для мойки шасси
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