Турбощётка для VC 4s Cordless
Обеспечивает глубокую гигиеническую очистку матрасов и всех бороздок в зоне сна и вокруг нее.
Практичная насадка от Kärcher подходит для глубокой гигиенической очистки кроватей, матрасов, подушек и труднодоступных канавок вокруг кроватей. В этих канавках на текстильных поверхностях, пыль и продукты жизнедеятельности клещей, содержащие аллергены, особенно легко накапливаются. Но даже пыль и выделения клещей не имеют шансов против практичной турбощётки, которая была разработана специально для текстильных покрытий и надежно удаляет всю грязь.
Особенности и преимущества
Удаляет пыль и грязь с текстильных поверхностей более тщательно и лучше, чем обычным пылесосом для мягкой мебели.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,359
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,519
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|171 x 153 x 75
Области применения
- Матрасы