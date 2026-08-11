Турбощётка для VC 4s Cordless

Обеспечивает глубокую гигиеническую очистку матрасов и всех бороздок в зоне сна и вокруг нее.

Практичная насадка от Kärcher подходит для глубокой гигиенической очистки кроватей, матрасов, подушек и труднодоступных канавок вокруг кроватей. В этих канавках на текстильных поверхностях, пыль и продукты жизнедеятельности клещей, содержащие аллергены, особенно легко накапливаются. Но даже пыль и выделения клещей не имеют шансов против практичной турбощётки, которая была разработана специально для текстильных покрытий и надежно удаляет всю грязь.

Особенности и преимущества
Удаляет пыль и грязь с текстильных поверхностей более тщательно и лучше, чем обычным пылесосом для мягкой мебели.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,359
Вес (с упаковкой) (кг) 0,519
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 171 x 153 x 75
Совместимая техника
Области применения
  • Матрасы