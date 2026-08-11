Практичная насадка от Kärcher подходит для глубокой гигиенической очистки кроватей, матрасов, подушек и труднодоступных канавок вокруг кроватей. В этих канавках на текстильных поверхностях, пыль и продукты жизнедеятельности клещей, содержащие аллергены, особенно легко накапливаются. Но даже пыль и выделения клещей не имеют шансов против практичной турбощётки, которая была разработана специально для текстильных покрытий и надежно удаляет всю грязь.