Удлиненная щелевая насадка

Модифицированная щелевая насадка очень большой длины прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест в салоне автомобиля (в частности различных щелей и промежутков). Совместима со всеми бытовыми многофункциональными пылесосами Kärcher.

Модифицированная щелевая насадка очень большой длины отличается меньшей толщиной и повышенным удобством в работе. Она значительно облегчает очистку узких стыков, щелей и промежутков – как в салоне автомобиля, так и в доме. Эта насадка подходит ко всем бытовым многофункциональным пылесосам Kärcher.

Особенности и преимущества
Модифицированная удлиненная щелевая насадка более узкой формы
Для тщательной очистки труднодоступных мест в автомобиле или доме
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Стандартная номинальная ширина (мм) 35
Цвет Черный
Вес (кг) 0,061
Вес (с упаковкой) (кг) 0,109
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 350 x 40 x 40
Области применения
  • Прихожие
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Карманы в боковых дверях автомобиля
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.