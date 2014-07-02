Удлинительная трубка
Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.
Особенности и преимущества
Для удлинения струйной трубки на 0,4 м.
- Легкая очистка труднодоступных мест (особенно расположенных на высоте)
Компактность
- Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления.
- Простота в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,259
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,31
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|446 x 45 x 45
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
