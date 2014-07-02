Удлинительная трубка
Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.
Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Количество (шт.)
|1
|Материал
|Сталь, хромированная
|Длина (мм)
|505
|Цвет
|серебряный
|Вес (кг)
|0,268
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,273
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|505 x 39 x 39
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