Удлинительная трубка DN 35

Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.

Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.

Спецификации

Технические характеристики

Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Количество (шт.) 1
Материал з нержавеющей стали
Длина (мм) 505
Цвет серебряный
Вес (кг) 0,25
Вес (с упаковкой) (кг) 0,251
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 505 x 37 x 37

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