Удлинительная трубка DN 35
Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.
Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.
Спецификации
Технические характеристики
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Количество (шт.)
|1
|Материал
|з нержавеющей стали
|Длина (мм)
|505
|Цвет
|серебряный
|Вес (кг)
|0,25
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,251
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|505 x 37 x 37
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