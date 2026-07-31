Удлинительная трубка EASY!Lock, 1000 мм, 1000 мм

Удлинительная трубка с разъемом EASY!Lock. Длина 1000 мм.

Спецификации

Технические характеристики

Макс. рабочее давление (бар) 300
Длина (мм) 1000
Температура (°C) макс. 155
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,636

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Совместимая техника