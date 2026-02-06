Удлинительный шланг 10 м
Удлинительный шланг высокого давления для большей гибкости. Для аппаратов Kärcher серии K 2 - K 7 с винтовым соединением (без Quick Connect). Качественный шланг длиной 10 м. С защитой от перегиба шланга и латунной муфтой для длительного срока службы. Подключает устройство и шланг высокого давления.
Удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м для большего удобства при использовании мойки высокого давления. Просто подсоедините мойку высокого давления к шлангу для облегчения работы. Прочный шланг с качественной текстильной оплеткой DN 8, армированный, не перекручивающийся, с латунным соединителем для долговечности. Удлинительный шланг для давления до 180 бар и температуры до 60 ° C. Удлинительный шланг также подходит для подачи моющих средств. Подходит для всех аппаратов высокого давления Kärcher от K 2 до K 7.
Особенности и преимущества
- Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления.
Шланг DN-8 с усиленной текстильной оплеткой
- Долгий срок службы.
Защита от изгибов и переломов
- Защищен от заломов и изгибов
Латунное соединение
- Очень прочный и высококачественный.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 60
|Макс. давление (бар)
|180
|Длина (м)
|10
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,208
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,463
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|240 x 240 x 85