Угловая струйная трубка
Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).
Особенности и преимущества
Очень длинная ( примерно 1 м) изогнутая струйная трубка
- Легкая очистка труднодоступных мест (например, водосточных желобов или днищ автомобилей)
Легкая очистка благодаря высокому давлению
- Мощная и эффективная очистка
Высокое давление - плоская струя
- Равномерная очистка и удаление стойких загрязнений
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,508
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,611
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|930 x 43 x 116
Области применения
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Для очистки мусорных контейнеров.
- Для очистки больших бочок для воды
- Для очистки колесных дисков
- Для очистки бочек
- Лестницы
