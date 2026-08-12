Универсальная насадка для пола для влажной/сухой уборки

Универсальная насадка для пола, диаметр - 40 мм), пластик, 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0)

Универсальная насадка для влажной/сухой уборки. Пластмассовая, с колесиками и резиновыми полосками. Диаметр 40 мм, ширина - 360 мм.

Спецификации

Технические характеристики

Стандартная номинальная ширина ( ) DN 40
Количество (шт.) 1
Ширина (мм) 360
Цвет серый
Вес (кг) 0,387
Вес (с упаковкой) (кг) 0,458
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 370 x 190 x 75

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