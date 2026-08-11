Универсальная роликовая щетка, подходящая к аппарату для влажной уборки пола Kärcher FC 2-4, обеспечивает бережную очистку любых твердых напольных покрытий – даже паркета. Она обладает высокой износостойкостью, хорошо впитывает влагу и не оставляет на полу ворсинок. Щетку можно очищать в стиральной машине при температуре до 60 °C.