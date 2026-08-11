Универсальная роликовая щетка для FC 2-4
Универсальная роликовая щетка для бережной влажной уборки любых твердых напольных покрытий и ухода за ними. Износостойкая, хорошо впитывающая влагу и не оставляющая на полу ворсинок. Допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.
Универсальная роликовая щетка, подходящая к аппарату для влажной уборки пола Kärcher FC 2-4, обеспечивает бережную очистку любых твердых напольных покрытий – даже паркета. Она обладает высокой износостойкостью, хорошо впитывает влагу и не оставляет на полу ворсинок. Щетку можно очищать в стиральной машине при температуре до 60 °C.
Особенности и преимущества
100 % высококачественное микроволокно
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Тщательная очистка
- Соблюдение гигиены при уборке в разных местах (на кухне, в ванной и т. д.).
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,13
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,134
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|180 x 60 x 60
Области применения
- Твердые полы
- Лакированный паркет