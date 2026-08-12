Универсальная роликовая щетка для RCF 3
Роликовая щетка для бережной влажной уборки любых твердых напольных покрытий. Износостойкая, хорошо впитывает влагу и не оставляет на полу ворсинок. Допускает машинную стирку при 60 °C.
Универсальная роликовая щетка из высококачественного микроволокна, подходящая к роботу-пылесосу Kärcher RCF 3, обеспечивает бережную влажную уборку любых твердых напольных покрытий – даже паркета. Эта износостойкая и хорошо впитывающая влагу щетка не оставляет на полу ворсинок и гарантирует продолжительную непрерывную уборку с превосходным результатом. Щетка легко и быстро снимается для замены или очистки без применения инструментов и контакта с грязью. Для замены изношенной щетки достаточно просто вытянуть ее и одним щелчком зафиксировать новую щетку. Универсальную роликовую щетку можно использовать неоднократно, очищая ее для этого в стиральной машине при температуре до 60 °C.
Особенности и преимущества
100 % высококачественное микроволокно
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Простота замены щетки
- Роликовая щетка очень быстро заменяется без каких-либо усилий и применения инструментов: достаточно просто вытянуть прежнюю щетку и одним щелчком зафиксировать новую.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,13
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,198
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|60 x 60 x 248
Области применения
- Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом