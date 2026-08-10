Универсальная щетка
Многофункциональная щетка предназначена для еффективной механической очистки. Присоединяется к пистолету портативной мойки, эффективно удаляет стойкие загрязнения, не повреждая обрабатываемые поверхности.
Благодаря щетине, которая пропускает воду, эта щетка - унивесальна для очистки. Она присоединяется к пистолету аппарата, эффективно удаляет стойкие загрязнения и даже въевшуюся грязь. Мягкая щетина не повреждает деликатные поверхности, но при этом эффективно их очищает. Щетинки расположены по всей поверхности щетки, что позволяет убирать грязь с любых поверхностей, а также из труднодоступных мест сложных геометрических форм, таких как детали велосипеда.
Особенности и преимущества
Может быть прикреплен к пистолету
- Одна рука остается свободной.
Мягкая щетина
- Удалите грязь и смойте ее.
Щетинки расположены по всей поверхности щетки
- Для уборки даже в труднодоступных местах.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,089
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,111
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|200 x 80 x 80
Области применения
- Велосипеды
- Тенты / туристское снаряжение
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Прогулочные коляски / детские машины
- Детские игрушки / машины / беговелы
- Обувь / походные ботинки
- Спортивный инвентарь (доски для серфинга, байдарки и т. д.)