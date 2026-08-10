Универсальная щетка

Многофункциональная щетка предназначена для еффективной механической очистки. Присоединяется к пистолету портативной мойки, эффективно удаляет стойкие загрязнения, не повреждая обрабатываемые поверхности.

Благодаря щетине, которая пропускает воду, эта щетка - унивесальна для очистки. Она присоединяется к пистолету аппарата, эффективно удаляет стойкие загрязнения и даже въевшуюся грязь. Мягкая щетина не повреждает деликатные поверхности, но при этом эффективно их очищает. Щетинки расположены по всей поверхности щетки, что позволяет убирать грязь с любых поверхностей, а также из труднодоступных мест сложных геометрических форм, таких как детали велосипеда.

Особенности и преимущества
Может быть прикреплен к пистолету
  • Одна рука остается свободной.
Мягкая щетина
  • Удалите грязь и смойте ее.
Щетинки расположены по всей поверхности щетки
  • Для уборки даже в труднодоступных местах.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,089
Вес (с упаковкой) (кг) 0,111
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 200 x 80 x 80
Области применения
  • Велосипеды
  • Тенты / туристское снаряжение
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Прогулочные коляски / детские машины
  • Детские игрушки / машины / беговелы
  • Обувь / походные ботинки
  • Спортивный инвентарь (доски для серфинга, байдарки и т. д.)