Универсальный комплект салфеток для пола EasyFix, 3 шт.
Универсальный комплект салфеток для пола EasyFix – отличное решение для очистки любых влагостойких напольных покрытий: от чувствительных деревянных до керамической плитки.
Универсальный комплект салфеток для пола EasyFix состоит из 3 разных салфеток для гигиенической уборки полов при помощи пароочистителя. Деликатная салфетка с пониженной паропроницаемостью оптимально подходит для чистки чувствительных напольных покрытий. Сильноабразивная салфетка с увеличенной долей абразивных волокон значительно облегчает удаление стойких загрязнений. Абразивная салфетка также эффективно отделяет загрязнения и благодаря дополнительным мягким текстильным волокнам превосходно поглощает их – например, после предварительной обработки пола сильноабразивной салфеткой. Салфетки легко и быстро прикрепляются к насадке пароочистителя липучкой: достаточно просто прижать насадку для пола EasyFix к салфетке. Во время работы салфетка надежно удерживается на насадке, а после уборки легко отсоединяется от нее без контакта с грязью: для этого достаточно лишь наступить на язычок салфетки и приподнять насадку для пола.
Особенности и преимущества
Смесь высококачественных волокон
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежка-липучка
- Ткань для очистки пола легко прикрепляется к насадке для пола.
- Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Ярлычок на салфетке для чистки пола
- Замена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку.
- Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,125
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,175
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 10
Совместимая техника
Области применения
- Каменные полы
- Твердые полы
- Кафель