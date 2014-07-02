Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME

Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1300 л/ч / 85 °C.